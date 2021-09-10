Создатели The Evil Within выпустили новый геймплей GhostWire: Tokyo

Студия Tango Gameworks поучаствовала в презентации PlayStation Showcase и показала новый геймплейный трейлер GhostWire: Tokyo. В ролик попали фрагменты сюжетных трейлеров и сражения с разными противниками на улицах Токио. На момент публикации новости видео собрало 234 тысячи просмотров.
GhostWire: Tokyo – сюрреалистичный экшен от первого лица в яркой стилистике. Главный герой сражается с помощью различных заклинаний, а его противниками выступают духи из японских мифов и местных городских легенд. Местный Токио подвергся аномальному воздействию, в результате которого из мегаполиса исчезли все жители.
Главным злодеем выступает некий Хання, человек в маске. Он руководит группировкой Visitors («Посетители»), которая атаковала город. Игроку предстоит сразиться с ним и выяснить причины исчезновения граждан Токио. В качестве оружия протагонист использует магию элементов природы и духовную силу. Он сможет комбинировать стихии ветра, воды и огня.
Противниками выступят не только «Посетители», но и множество других оппонентов. Все они так или иначе вдохновлены городскими легендами. Игроки встретят безголовых старшеклассников, летающих кукол teru teru bozu и безликих призраков в церемониальных нарядах с зонтами.
В GhostWire: Tokyo используются все ключевые особенности PS5. Обещаются почти мгновенные загрузки благодаря SSD, высококачественная графика с рейтрейсингом и 3D-звук. Игра активно задействует DualSence – авторы сравнивают его влияние с шестым чувством. Геймпад будет издавать разные звуки в зависимости от контекста. Адаптивные триггеры и продвинутая вибрация помогут геймеру быстро сориентироваться в бою и тактильно ощущать силу используемых заклинаний.
GhostWire: Tokyo выйдет в 2022 году на ПК и PS5. На приставке Sony игра будет временным эксклюзивом.
- 10 сентября 2021
-
11:36
-
11:18
-
10:32
- 9 сентября 2021
-
23:49
-
23:49
-
23:40
-
23:39
-
23:25
-
23:09
-
20:21
-
20:08
-
19:40
-
19:07
-
18:20
-
18:08
-
17:32
-
17:19
-
16:35
-
15:33
-
15:21
-
15:13
-
14:20
-
13:35
-
13:31
-
12:01
-
11:19
-
10:51
- 8 сентября 2021
-
20:26
-
19:33
-
18:55
-
18:04
-
17:49
-
17:23
-
17:04
-
16:14