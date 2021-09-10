Спин-офф Borderlands – Tiny Tina’s Wonderlands выйдет в марте 2022 года

В первом геймплейном трейлере спин-оффа Borderlands под названием Tiny Tina’s Wonderlands назвали дату выхода шутера. Релиз состоится 25 марта 2022 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. В Steam шутер не появится. ПК-версию можно будет купить только через Epic Games Store.

В дебютном геймплейном трейлере можно увидеть множество кадров с перестрелками и битвой с боссами. Всё показанное выглядит динамично, а особенный стиль франшизы Borderlands узнаётся с первых же кадров. Главной героиней шутера выступит малышка Тина. Судя по ролику, игроков ждёт обширный арсенал оружия и способностей.

Предзаказы Tiny Tina’s Wonderlands уже открыты. Стандартная ПК-версия обойдётся в 3499 рублей. На PS4 игра стоит 4999 рублей, а за некстген-версию для PS5 придётся заплатить 5359 рублей. Для Xbox цена составила $ 60 (примерно 4600 рублей).

Студия Tango Gameworks на презентации PlayStation Showcase показала новый геймплейный трейлер GhostWire: Tokyo. В ролик попали фрагменты сюжетных трейлеров и сражения с разными противниками на улицах Токио.