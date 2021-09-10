Авторы Forspoken показали трейлер с сюжетными фрагментами и новым геймплеем

Разработчики экшена Forspoken показали новый трейлер. В нём можно увидеть сюжетные фрагменты с главной героиней Фрейей Холланд, которая попадает в фэнтезийный мир из Нью-Йорка. Девушка получает сверхспособности и пытается разобраться в произошедшем, чтобы покинуть неизвестное место и вернуться к нормальной жизни.

В ролике показали много геймплея. Фрей сражается с противниками и применяет магические заклинания вроде подбрасывания в воздух и левитации. Судя по всему, в игре будет открытый мир с возможностью исследования. Ближе к концу видео даже появился дракон — возможно, один из боссов.

Сценарий к Forspoken писали Эми Хеннинг, которая работала над Uncharted, Гэри Уитта, Эллисон Раймер и Тодд Стэшвик. За саундтрек отвечали композиторы Беар МакКрири и Гарри Шайман, которые писали музыку к God of War и BioShock соответственно.

Релиз игры состоится весной 2022 года только на PS5. Больше деталей авторы обещали рассказать в ближайшее время.

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