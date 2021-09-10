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В новом геймплее Forza Horizon 5 показали заезды и штормовую экспедицию

В новом геймплее Forza Horizon 5 показали заезды и штормовую экспедицию
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На YouTubе появился новый геймплей гоночного симулятора Forza Horizon 5. Ролик длится чуть больше 18 минут. В ролике показали две серии заездов и штормовую экспедицию. В ней игроки должны следовать за штормом. Вместе с этим геймеры смогут исследовать древний храм и получать опыт.

Авторы Forza Horizon 5 хотели сделать большой акцент на реалистичности и разнообразном геймплее. Помимо выполнения основных миссий в игре есть дополнительные задания. Награды будут разными — очки опыта, элементы кастомизации для автомобилей и многое другое.

Разработчики добавили более 400 моделей машин в гоночный симулятор. Среди них будут как легковые, так и гоночные автомобили. Локаций будет много — можно проводить заезды на территории болот, полей, лесов, джунглей и других мест.

Релиз Forza Horizon 5 состоится 9 ноября на ПК, Xbox One и Xbox Series. Подписчики сервиса Game Pass получат игру бесплатно с релиза.

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