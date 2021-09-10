Открылись предзаказы ремастера Alan Wake — на PS5 игра стоит дешевле, чем для Xbox и ПК

В магазинах начались предзаказы ремастера Alan Wake. Стоимость игры на консолях PlayStation получилась меньше, чем для других платформ. Обычно происходит наоборот. Цена игры на PS4 и PS5 составила 1789 рублей, за ПК-версию в Epic Games Store нужно заплатить 1846 рублей, а на Xbox предзаказ обойдётся в $ 25 (примерно 1830 рублей).

Ремастер Alan Wake представили во время презентации PlayStation Showcase. Игра получит обновлённую графику и поддержку разрешения 4K. Также в комплекте с хоррором будут два сюжетных дополнения — «Сигнал» и «Писатель». Экшен новые кинематографические ролики и возможность включить комментарии постановщика.

Игра выйдет 5 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Оригинальная Alan Wake вышла в 2010 году на Xbox 360, а через два года игра добралась по ПК.

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