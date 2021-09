Трейлер «Человека-паука 2» посмотрели больше, чем God of War Ragnarok и Star Wars: KotOR

В ночь с 9 на 10 сентября Sony провела масштабный показ игр для PS5, а мы решили взглянуть на интерес аудитории к прогремевшим анонсам и трейлерам — за основу взяли просмотры на основном канале PlayStation.

Безоговорочным лидером сразу же стал трейлер «Человека-паука 2» — к моменту выпуска новости его дебютный ролик посмотрели свыше 4,5 миллиона раз. Для сравнения, идущий следом геймплейный трейлер God of War Ragnarok собрал «всего» 2,5 миллиона просмотров.

Неподдельный интерес у аудитории также вызвали ещё два проекта — ремейк культовой Star Wars: Knights of the Old Republic и «Росомаха» от Insomniac. Их посмотрели 1,5 и 1,3 миллиона раз.

Общий рейтинг