В FIFA 22 появятся новые команды из итальянской Серии А

Компания Electronics Arts и «Лига Серии А» (высший дивизион системы футбольных лиг Италии) объявили о сотрудничестве. Благодаря партнёрству в FIFA 22 появятся 14 лицензированных итальянских команд — главных клубов страны, со своей историей и отличительными особенностями. Также игроки новых клубов появятся в «Команде недели FUT».
Сегодня мы закладываем фундамент нового впечатляющего партнёрства с Серией А, которое позволит EA SPORTS продолжать популяризировать футбол во всем мире. Это сотрудничество наглядно демонстрирует нашу приверженность итальянскому футболу.
Помимо этого, EA Sports выступила партнёром Суперкубка Италии по футболу и переименовала соревнования в Суперкубок EA SPORTS, который пройдёт в 2022 году. По словам компаний, новое сотрудничество откроет большие возможности как для FIFA 22, так и для реального футбола.
9 сентября появились детали режима Volta Football в новой части футбольного симулятора. Так, например, один сезон в Volta Football будет длиться 6 недель. В каждом сезоне игроки будут получать уникальные призы, а авторы проведут ряд разнообразных ивентов.
Стартовали предзаказы ремастера Alan Wake. Примечательно, что цена игры на PlayStation 5 меньше, чем для других платформ. Обычно происходит наоборот.
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