Ролик GTA 5 для PS5 вызвал недовольство — где улучшения?

Rockstar на презентации PlayStation показала первый трейлер Grand Theft Auto V для PlayStation 5, однако ролик вызвал недовольство — игроки попросту не видят качественных улучшений по сравнению с версией для PS4.
Более того, ролик GTA 5 стал единственным видео с мероприятия, которое зрители восприняли негативно. У него 21 тысяча дизлайков при 13 тысячах лайков. В ролике упоминается улучшенная графика и новые геймплейные возможности — однако в самом ролике это не показывают. Визуально боевик будто бы не изменился.
Более того, возможность мгновенно переключаться между персонажами и вовсе высмеяли.
«Мгновенное переключение между героями» — это возможно благодаря консоли, а не самой игре.
На фоне продуктивности той же Insomniac Games, которая за прошедший год выпустила «Человека-паука: Майлз Моралес» и Ratchet & Clank: Rift Apart, а вчера анонсировала «Человека-паука 2» и «Росомаху», Rockstar ругают за бесконечную дойку боевика 8-летней давности.
Теперь я понимаю, почему Rockstar судится с энтузиастами за реверс-инжинеринг и расширение их игр, поскольку они справляются с этим лучшей самой студии. Вот что случается, когда богатеи делают выбор при создании игр — они просто пересобирают старые игры.
Rockstar уже не первый год критикуют за малую продуктивость. За консольное поколение PS4 и Xbox One студия выпустила лишь одну новую игру — Red Dead Redemption 2. Многие ругают в этом колоссальный успех GTA Online, которая попросту зарабатывает слишком много денег.
GTA V и GTA Online должны были выйти на PS5 и Xbox Series уже 11 ноября, однако вчера выход отложили до марта 2022 года. При этом Rockstar до сих пор не рассказала, придётся ли владельцам игры на PS4 и Xbox One покупать её заново — возможно, предусмотрена какая-то программа обновления.
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