Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Tales of Arise установила рекорд серии в Steam по игрокам

Tales of Arise установила рекорд серии в Steam по игрокам
Комментарии

Сегодня, 10 сентября, вышла Tales of Arise — новая часть серии японских ролевых игр Tales of, которая призвана стать идеальной точкой входа для новичков.

Судя по первым обзорам критиков, это действительно правда — на Metacritic у новинки аж 87 баллов. Журналисты называют её чуть ли не лучшей частью франшизы и показательным примером всего жанра. Сегодня же, поскольку игра поступила в продажу, до неё добрались обычные люди.

Сообществу настолько пришлась по душе новинка, что её пиковый онлайн в Steam уже оказался рекордным для всей серии — и с каждой минутой показатели только увеличиваются.

Показатели пикового онлайна Tales of в Steam

  1. Tales of Arise — 45 629 человек
  2. Tales of Zestiria — 9696 человек
  3. Tales of Berseria — 8085 человек
  4. Tales of Vesperia — 3450 человек
  5. Tales of Symphonia — 1414 человек.

Tales of Arise вышла на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.

РКН банит World of Tanks, а у Battlefield 2042 проблема | Чемп.NEWS РКН банит World of Tanks, а у Battlefield 2042 проблема | Чемп.NEWS
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021