Tales of Arise установила рекорд серии в Steam по игрокам

Сегодня, 10 сентября, вышла Tales of Arise — новая часть серии японских ролевых игр Tales of, которая призвана стать идеальной точкой входа для новичков.

Судя по первым обзорам критиков, это действительно правда — на Metacritic у новинки аж 87 баллов. Журналисты называют её чуть ли не лучшей частью франшизы и показательным примером всего жанра. Сегодня же, поскольку игра поступила в продажу, до неё добрались обычные люди.

Сообществу настолько пришлась по душе новинка, что её пиковый онлайн в Steam уже оказался рекордным для всей серии — и с каждой минутой показатели только увеличиваются.

Показатели пикового онлайна Tales of в Steam

Tales of Arise — 45 629 человек Tales of Zestiria — 9696 человек Tales of Berseria — 8085 человек Tales of Vesperia — 3450 человек Tales of Symphonia — 1414 человек.

Tales of Arise вышла на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.