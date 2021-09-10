Tales of Arise установила рекорд серии в Steam по игрокам
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Сегодня, 10 сентября, вышла Tales of Arise — новая часть серии японских ролевых игр Tales of, которая призвана стать идеальной точкой входа для новичков.
Судя по первым обзорам критиков, это действительно правда — на Metacritic у новинки аж 87 баллов. Журналисты называют её чуть ли не лучшей частью франшизы и показательным примером всего жанра. Сегодня же, поскольку игра поступила в продажу, до неё добрались обычные люди.
Сообществу настолько пришлась по душе новинка, что её пиковый онлайн в Steam уже оказался рекордным для всей серии — и с каждой минутой показатели только увеличиваются.
Показатели пикового онлайна Tales of в Steam
- Tales of Arise — 45 629 человек
- Tales of Zestiria — 9696 человек
- Tales of Berseria — 8085 человек
- Tales of Vesperia — 3450 человек
- Tales of Symphonia — 1414 человек.
Tales of Arise вышла на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.
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