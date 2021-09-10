Alan Wake Remastered подешевел в Epic Games Store почти в три раза

Предварительные заказы ремастера Alan Wake стартовали ночью 10 сентября, однако в России стоимость версии для ПК в Epic Games Store составляла 1846 рублей — дороже, чем для PlayStation (1789 рублей).
Как оказалось, это была ошибка и её уже исправили — теперь Alan Wake Remastered в магазине Epic Games продают за 649 рублей. Практически в три раза дешевле первоначальной цены. Стоит отметить, проблемы с региональной ценой также были как минимум в Турции и Бразилии.
Обновлённая версия Alan Wake выходит 5 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. По данным СМИ, сейчас Remedy трудится над прямым продолжением, но когда ждать его анонс и выход, пока неизвестно.
Трейлер «Человека-паука 2» посмотрели больше, чем God of War Ragnarok и Star Wars: Knights of the Old Republic.
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