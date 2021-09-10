Рост Тюра в God of War Ragnarok составил 260 сантиметров — великан меньше Леди Димитреску

В дебютном трейлере God of War Ragnarok показали великана Тюра. По видео видно, что он намного выше Кратоса. Теперь же стало известно, что его рост составляет 260 сантиметров.

Примечательно, что Тюр оказался ниже Леди Димитреску из Resident Evil Village. Рост великанши — 290 сантиметров. По такому случаю в сети скоро должны появиться различные фанатские арты с изображением персонажей, как это обычно и бывает.

God of War Ragnarok представили на презентации PlayStation Showcase. Игра окажется масштабнее оригинала 2018 года и выйдет на PS4 и PS5 в 2022 году.

Авторы Far Cry 6 выпустили новый трейлер шутера с деталями о дополнениях. Так, например, в первом обновлении в игру заглянет актёр Дэнни Трехо.