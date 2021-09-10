Apple выиграла суд против Epic Games по делу Fortnite — кроме одного важного пункта

В США вынесли вердикт по делу Apple против Epic Games — суд принял сторону Apple по всем вопросам, кроме одного. Создатели iPhone больше не могут запрещать сторонним разработчикам рассказывать об альтернативных методах оплаты в обход App Store.
Во многом именно этого и добивались создатели Fortnite, когда в августе 2020 года добавили в мобильную версию королевской битвы новый способ оплаты без комиссии Apple. В Epic Games рассчитывали создать новый мировой порядок, где при желании пользователи могли платить создателям контента напрямую. Apple должна изменить правила App Store в течение 90 дней, до 9 декабря.
По остальным пунктам Apple признали правой — к примеру, она не монополист на рынке и Fortnite после добавления альтернативного способа оплаты удалили правомерно. За последнее, кстати, Epic Games теперь должна выплатить больше $ 4 млн.
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