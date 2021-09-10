Лошадь в King's Bounty 2 ускорили и научили взаимодействовать с миром
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Лошадь в King's Bounty 2 не ругал только ленивый — она была практически бесполезной, поскольку и двигалась медленно, и не давала взаимодействовать с окружением. Чтобы взять предмет, изучить наполнение сундука или поговорить с торговцем, всегда приходилось спешиться (а герой делал это неторопливо).
После выхода игры разработчики из 1C Entertainment пообещали улучшить поведение животного, и сегодня, 10 сентября, на ПК вышел патч с точечными исправлениями.
Люди Нострии! От имени высшего мага королевства Кейторна мы объявляем, что теперь все спасители и их лошади приняли специальное зелье — оно позволяет двигаться быстрее и взаимодействовать с предметами.
Сейчас обновление доступно только на ПК — его появление на консолях обещают «скоро».
Продажи King's Bounty 2 стартовали 24 августа. Критики и игроки оказались не в восторге: на Metacritic у адвенчуры 66 баллов, а в Steam пользовательский рейтинг составляешь лишь 58%.
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