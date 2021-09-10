Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Лошадь в King's Bounty 2 ускорили и научили взаимодействовать с миром

Лошадь в King's Bounty 2 ускорили и научили взаимодействовать с миром
Комментарии

Лошадь в King's Bounty 2 не ругал только ленивый — она была практически бесполезной, поскольку и двигалась медленно, и не давала взаимодействовать с окружением. Чтобы взять предмет, изучить наполнение сундука или поговорить с торговцем, всегда приходилось спешиться (а герой делал это неторопливо).

После выхода игры разработчики из 1C Entertainment пообещали улучшить поведение животного, и сегодня, 10 сентября, на ПК вышел патч с точечными исправлениями.

Люди Нострии! От имени высшего мага королевства Кейторна мы объявляем, что теперь все спасители и их лошади приняли специальное зелье — оно позволяет двигаться быстрее и взаимодействовать с предметами.

Сейчас обновление доступно только на ПК — его появление на консолях обещают «скоро».

Продажи King's Bounty 2 стартовали 24 августа. Критики и игроки оказались не в восторге: на Metacritic у адвенчуры 66 баллов, а в Steam пользовательский рейтинг составляешь лишь 58%.

Uncharted 4 на ПК, «Человек-паук 2», God of War Ragnarok, GTA 5 — главное с шоу Sony Uncharted 4 на ПК, «Человек-паук 2», God of War Ragnarok, GTA 5 — главное с шоу Sony
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021