Life is Strange: True Colors разозлила китайцев

Китайские игроки начали массово снижать рейтинг Life is Strange: True Colors в Steam — причиной стал флаг Тибета, который повесили у одного из виртуальных магазинов.
Дело в том, что флаг считается символом сопротивления и свободы региона от Китая — однако он запрещён после того, как КНР в 1951 году вторглась в страну и захватила власть над ней. Последние 70 лет в Индии проживает так называемое правительство Тибета в изгнании, которое борется за освобождение региона.
Магазин называется «Сокровища Тибета»
Неизвестно, планируют ли издатель Square Enix и разработчики из Deck Nine адаптировать контент, чтобы угодить китайской публике. В целом недовольство жителей КНР практически не сказалось на глобальном рейтинге Life is Strange: True Colors в Steam — он всё ещё «Очень положительный» с 85% положительных отзывов.
Игра вышла несколько дней назад, 9 сентября, и получила положительные обзоры критиков. В целом новинку называют достойной новой частью серии (особенно на фоне спорного сиквела), однако до эмоциональных или сюжетных высот первой части она всё же не добралась, а финал оказался слишком неоднозначным.
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