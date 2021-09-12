Tales of Arise удалось занять первые две строчки чарта Steam
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Valve опубликовала свежие чарты Steam, лидером которых на этой неделе стала Tales of Arise — японская ролевая игра, умудрившаяся занять два первых места рейтинга, сместив российскую Pathfinder: Wrath of the Righteous на третью позицию. Более того, ещё и ультимативное издание jRPG попало в первую десятку.
Среди других новинок недели отметились баскетбольный симулятор NBA 2K22 и Life is Strange: True Colors. Последняя, кстати, попала в немилость китайских игроков.
Чарты с 6 по 12 сентября
- Tales of Arise (новинка)
- Tales of Arise (новинка)
- Pathfinder: Wrath of the Righteous
- Naraka: Bladepoint
- No Man's Sky
- Tales of Arise: Ultimate Edition (новинка)
- NBA 2K22 (новинка)
- Battlefield V
- Life is Strange: True Colors (новинка)
- Red Dead Redemption 2.
Новость по темеTales of Arise установила рекорд серии в Steam по игрокам
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