Tales of Arise удалось занять первые две строчки чарта Steam

Valve опубликовала свежие чарты Steam, лидером которых на этой неделе стала Tales of Arise — японская ролевая игра, умудрившаяся занять два первых места рейтинга, сместив российскую Pathfinder: Wrath of the Righteous на третью позицию. Более того, ещё и ультимативное издание jRPG попало в первую десятку.

Среди других новинок недели отметились баскетбольный симулятор NBA 2K22 и Life is Strange: True Colors. Последняя, кстати, попала в немилость китайских игроков.

Чарты с 6 по 12 сентября

Tales of Arise (новинка) Tales of Arise (новинка) Pathfinder: Wrath of the Righteous Naraka: Bladepoint No Man's Sky Tales of Arise: Ultimate Edition (новинка) NBA 2K22 (новинка) Battlefield V Life is Strange: True Colors (новинка) Red Dead Redemption 2.