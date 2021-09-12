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Tales of Arise удалось занять первые две строчки чарта Steam

Tales of Arise удалось занять первые две строчки чарта Steam
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Valve опубликовала свежие чарты Steam, лидером которых на этой неделе стала Tales of Arise — японская ролевая игра, умудрившаяся занять два первых места рейтинга, сместив российскую Pathfinder: Wrath of the Righteous на третью позицию. Более того, ещё и ультимативное издание jRPG попало в первую десятку.

Среди других новинок недели отметились баскетбольный симулятор NBA 2K22 и Life is Strange: True Colors. Последняя, кстати, попала в немилость китайских игроков.

Чарты с 6 по 12 сентября

  1. Tales of Arise (новинка)
  2. Tales of Arise (новинка)
  3. Pathfinder: Wrath of the Righteous
  4. Naraka: Bladepoint
  5. No Man's Sky
  6. Tales of Arise: Ultimate Edition (новинка)
  7. NBA 2K22 (новинка)
  8. Battlefield V
  9. Life is Strange: True Colors (новинка)
  10. Red Dead Redemption 2.
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