Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

В Fortnite стартует новый сезон с Карнажем — свежие ролики игры

В Fortnite стартует новый сезон с Карнажем — свежие ролики игры
Комментарии

Разработчики Fortnite опубликовали пару трейлеров нового сезона королевской битвы под названием «Кубизм».

Он начнётся сегодня, 13 сентября, в 12:00 мск, и продлится до 5 декабря. Первый ролик посвящён сюжету восьмого сезона второй главы экшена. В нём герои находят таинственный большой куб, который после активации призывает множество противников.

Также Epic Games представили трейлер боевого пропуска. С началом нового сезона пользователи смогут получить новых персонажей, среди которых есть Карнаж, Мультикарась и Кора.

А 12 сентября в 23:00 мск в Fortnite прошла заключительная операция «Небесный огонь». В геймплейной записи показаны фрагменты с захватом корабля, после разрушения которого и упали таинственные кубы, вокруг которых разворачивается действие восьмого сезона.

Fortnite доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и Android.

Даниил Медведев рухнул на корт после победы на US Open — это празднование из FIFA Даниил Медведев рухнул на корт после победы на US Open — это празднование из FIFA

СМИ сообщили, что обычная Nintendo Switch скоро упадёт в цене. Консоль может подешеветь на 5 тысяч рублей из-за премьеры OLED-модели.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021