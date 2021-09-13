В Fortnite стартует новый сезон с Карнажем — свежие ролики игры

Разработчики Fortnite опубликовали пару трейлеров нового сезона королевской битвы под названием «Кубизм».

Он начнётся сегодня, 13 сентября, в 12:00 мск, и продлится до 5 декабря. Первый ролик посвящён сюжету восьмого сезона второй главы экшена. В нём герои находят таинственный большой куб, который после активации призывает множество противников.

Также Epic Games представили трейлер боевого пропуска. С началом нового сезона пользователи смогут получить новых персонажей, среди которых есть Карнаж, Мультикарась и Кора.

А 12 сентября в 23:00 мск в Fortnite прошла заключительная операция «Небесный огонь». В геймплейной записи показаны фрагменты с захватом корабля, после разрушения которого и упали таинственные кубы, вокруг которых разворачивается действие восьмого сезона.

Fortnite доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и Android.

СМИ сообщили, что обычная Nintendo Switch скоро упадёт в цене. Консоль может подешеветь на 5 тысяч рублей из-за премьеры OLED-модели.