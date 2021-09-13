«Она оскорбляет историю». Игроки раскритиковали цвет кожи героини God of War Ragnarok

9 сентября, Sony провела большой показ игр для PS5 — финальным аккордом события стала первая демонстрация God of War Ragnarok. В большинстве своём она вызвала только радость у поклонников, однако нашлись и недовольные.

Первым под удар попал образ Тора — его команда Sony Santa Monica изобразила толстоватым мужчиной с «пивным животиком», что у многих вызвало вызвало недоумение. В «твиттере» даже появился уже культовый тред, где пользователь рассчитывал на Тора-воителя, а не модель в стиле Тора из фильмов Marvel.

Однако Тор в древних легендах описывался как раз так — и Мимир в прошлой God of War рассказывал о внешности сына Одина, что также соотносится с его образом из «Рагнарёка».

Тор в новой God of War

А вот великаншу Ангрбоду (её фото на обложке новости), которую показали в самом конце ролика, стали критиковать активнее — кому-то не понравился цвет её кожи, который якрьы «оскорбляет» культуру и историю норвежцев. Заявление вызвало споры.

Героев скандинавской мифологии изображают со светлой кожей, однако не у всех обитателей Девяти миров есть детальной описание внешности — это как раз касается Ангрбоды. Это же подтвердил сценарист Sony Santa Monica Мэтт Софос. Он посоветовал недовольным пойти и поиграть во что-то другое, а также изучить скандинавскую мифологию.

А в скандинавской мифологии есть синие дварфы? А Локи был сыном древнегреческого полубога? Пожалуйста, покажите мне Эдды, где говорится, что все йотуны были со светлой кожей. Однако позвольте мне сохранить ваше время — вы на найдёте. Я читал их.

Основная масса людей встретила проект — вместе с образами Тора и Ангрбоды — положительно.

God of War Ragnarok создаётся для PS5 и PS4 (что также вызывает споры, поскольку новинка берёт за основу игру 2018 года и кому-то скорее напоминает дополнение, чем полноценный сиквел). Выход ожидается в 2022 году.