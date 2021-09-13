«Росомаха» от Insomniac Games будет масштабной и взрослой игрой

«Росомаха» от студии Insomniac Games будет взрослой игрой с соответствующей атмосферой. Означает ли это рейтинг «18+», пока неизвестно. Поклонники героя надеются на присутствие фирменных кровавых элементов.

Вдобавок креативный директор проекта Брайан Хортон подтвердил, что новинка будет полноценной игрой. До этого Хортон возглавлял создание «Человека-паука: Майлз Моралес» — это была относительно небольшая игра на базе Marvel's Spider-Man.

Аудитория приняли новость положительно. Хоть напрямую рейтинг «18+», трейлер и комментарии Хортона напрямую намекают на игру про жестокого мутанта Логана — и именно такой её хотят видеть в сообществе.

Тааак, уже интереснее. Надеюсь, что игра реально будет жестокой, потому что Росомаха без расчленёнки уже не Росомаха.

Пользователь Ian Robbie отметил, что Insomniac обязана сделать взрослую игру с кровью и жестокостью. По его мнению, эти элементы бы отличали «Росомаху» от других игр студии и подчеркнули бы её уникальность.

Я не говорю, что нам нужен мат на мате и литры крови, но, пожалуйста, пусть характер Логана покажет себя во всей красе, как и адамантиевые когти.

Игра выйдет на PlayStation 5. Даты выхода нет.

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