«Обидно до слёз». Выставка ИгроМир не состоится в 2021 году из-за коронавируса
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Организаторы крупнейшей в России игровой выставки ИгроМир перенесли ивент на 2022 год. Соответствующий анонс появился в социальных сетях мероприятия.
Текущая ситуация и прогнозы об ухудшении в конце сентября, а также новые штаммы не оставляют [нам] выхода. Провести ИгроМир в этом году будет неправильно и небезопасно для участников и гостей. А это для нас самое-самое важное. Поэтому мы ждём и готовимся ко встрече в 2022 году, точные даты сообщим позднее. Разумеется, все билеты будут действительны. Да, до слёз обидно.
Это уже второй перенос за два года. В 2020-м мероприятие также было отменено, тогда пандемия только набирала обороты, поэтому организаторы решили не рисковать. Спустя 12 месяцев ситуация не изменилась.
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