Популярные моды для Team Fortress 2 на время удалили — из-за договора с Valve

Два популярных мода для Team Fortress 2 — TF2 Classic и Open Fortress — стали недоступны. Разработчики удалили модификации из всех доступных ресурсов по особой договорённости с Valve.

Авторы отметили, что это лишь временная мера. Они обещали держать игроков в курсе и сообщать им новости об этой ситуации. Вероятно, моды могут вернуть позже, как только выяснятся обстоятельства.

TF 2 Classic — мод, возвращающий игру в 2008 год. В него входят особенности, которые были на выходе игры — из актуальной версии их удалили. Также мод добавил новые способности, оружие, героев и многое другое. Open Fortress представляет собой модификацию с открытым кодом. Она также добавляет новые элементы.

На момент написания новости, 13 сентября, разработчики Team Fortress 2 всё еще не обновляли информацию и моды до сих пор нельзя скачать. Многие игроки испугались, что Valve задумала закрыть обе модификации из-за каких-то причин.

Надеюсь, с модами всё будет в порядке. TF 2 живёт благодаря им и по сей день. Valve не нужно их трогать.

Team Fortress 2 вышла в 2007 году. Игра стала популярной за счёт своей концепции шутера с разными персонажами. Спустя многие годы идею позаимствовали другие разработчики — так появились Overwatch, Battleborn и другие игры. Вдобавок популярные серии, включая Call of Duty и Battlefield, также интегрировали схожие механики.

Новость по теме Team Fortress 2 пытаются перенести на Source 2 — даты выхода пока нет

Выставка ИгроМир не состоится в 2021 году. Причина — ухудшение эпидемиологической ситуации. Ивент состоится в 2022 году.