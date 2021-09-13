Популярные моды для Team Fortress 2 на время удалили — из-за договора с Valve

Два популярных мода для Team Fortress 2 — TF2 Classic и Open Fortress — стали недоступны. Разработчики удалили модификации из всех доступных ресурсов по особой договорённости с Valve.
Авторы отметили, что это лишь временная мера. Они обещали держать игроков в курсе и сообщать им новости об этой ситуации. Вероятно, моды могут вернуть позже, как только выяснятся обстоятельства.
На момент написания новости, 13 сентября, разработчики Team Fortress 2 всё еще не обновляли информацию и моды до сих пор нельзя скачать. Многие игроки испугались, что Valve задумала закрыть обе модификации из-за каких-то причин.
Надеюсь, с модами всё будет в порядке. TF 2 живёт благодаря им и по сей день. Valve не нужно их трогать.
Team Fortress 2 вышла в 2007 году. Игра стала популярной за счёт своей концепции шутера с разными персонажами. Спустя многие годы идею позаимствовали другие разработчики — так появились Overwatch, Battleborn и другие игры. Вдобавок популярные серии, включая Call of Duty и Battlefield, также интегрировали схожие механики.
Выставка ИгроМир не состоится в 2021 году. Причина — ухудшение эпидемиологической ситуации. Ивент состоится в 2022 году.
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