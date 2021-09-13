Sony: цены на PS5 магазин DNS повысил самостоятельно

На прошедших выходных в магазине DNS продавали комплект PlayStation 5 с одной игрой почти за 62 тысячи рублей, что значительно выше рекомендуемой цены. Официально консоль стоит 50 тысяч рублей, а самая дорогая игра в рознице — 5,5 тысяч рублей.
Тогда «Чемпионат» направил запрос Sony и DNS. На момент публикации этой новости ответил только представитель PlayStation. По его словам, никакого повышения стоимости со стороны производителя не было — магазин действовал самостоятельно.
Кстати, уже завтра, 14 сентября в 10:00 мск, в DNS начнутся продажи новой партии PS5 и PS5 Digital Edition. Цены на обе версии консоли не сообщаются, однако в комментариях к публикации активно обсуждают потенциальное повышение стоимости со стороны магазина.
Консоли, как и другое игровое железо вроде видеокарт, сейчас в дефиците. Это произошло из-за недостатка полупроводников для производства и рекордного спроса на устройства. Изначально компании надеялись удовлетворить ажиотаж осенью 2021-го, однако даже самые оптимистичные прогнозы уже сдвинулись на 2022-й.
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