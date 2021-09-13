Майнеры практически не влияют на выручку AMD

Чистая прибыль и выручка AMD во втором квартале 2021 года значительно подскочила. Многие связали это с деятельностью майнеров, однако финансовый директор компании опровергнул это.

По словам Девиндера Кумара, влияние майнеров на продажи видеокарт незначительное.

Для нас это не приоритет. Наши продукты не для майнеров, они для геймеров. Видеокарты Radeon 6000 крайне конкурентоспособны. Они стали драйвером роста в области графических процессоров.

Кумар отметил, что поставки устройств начнут налаживаться только к 2022 году. Но вот модели Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X уже можно купить, хотя после выхода видеокарты достать было практически невозможно. AMD хочет, чтобы этот процесс настал как можно скорее, но из-за ряда причин не может повлиять на это напрямую.

Ранее Intel и TSMC также заявили, что дефицит устройств прекратится лишь к 2022 году, но есть вероятность, что с этим возникнет проблема до 2023 года.

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