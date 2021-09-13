Total War: Warhammer 3 перенесли на 2022 год

Авторы Total War: Warhammer 3 отложили дату релиза игры на 2022 год. Изначально Creative Assembly планировала выпустить стратегию осенью 2021-го, однако команда не успевает закончить разработку. Анонс появился в социальных сетях студии.
В качестве небольшой компенсации разработчики поделятся новыми подробностями об игре уже завтра, 14 сентября. Обещают показать фракцию Великий Катай. Вместе с ней в игре на старте будут войска четырёх владык Хаоса: Кхорна, Тзинча, Нургла и Слаанеш, а также Кислев.
Creative Assembly планирует поддерживать будущую игру «годами». Подробностей о дополнительном контенте пока нет. Стратегия выйдет только на ПК.
В базе данных GeForce NOW нашли упоминания ПК-версий God of War и Ghost of Tsushima. Вряд ли это полноценные порты игр на компьютеры. Предположительно, компания тестирует механизм эмуляции.
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