Total War: Warhammer 3 перенесли на 2022 год

Авторы Total War: Warhammer 3 отложили дату релиза игры на 2022 год. Изначально Creative Assembly планировала выпустить стратегию осенью 2021-го, однако команда не успевает закончить разработку. Анонс появился в социальных сетях студии.

В качестве небольшой компенсации разработчики поделятся новыми подробностями об игре уже завтра, 14 сентября. Обещают показать фракцию Великий Катай. Вместе с ней в игре на старте будут войска четырёх владык Хаоса: Кхорна, Тзинча, Нургла и Слаанеш, а также Кислев.

Creative Assembly планирует поддерживать будущую игру «годами». Подробностей о дополнительном контенте пока нет. Стратегия выйдет только на ПК.

В базе данных GeForce NOW нашли упоминания ПК-версий God of War и Ghost of Tsushima. Вряд ли это полноценные порты игр на компьютеры. Предположительно, компания тестирует механизм эмуляции.