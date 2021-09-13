Актриса Хэйли Этвелл озвучит Лару Крофт в аниме-сериале от Netflix

Актриса Хэйли Этвелл озвучит расхитительницу гробниц Лару Крофт в аниме-сериале от Netflix. Этвелл наиболее известна по роли агента Пегги Картер в киновселенной Marvel. Разработкой проекта занимается студия Legendary совместно с Netflix.
Shadow of the Tomb Raider вышла в 2018 и стала заключительной частью трилогии про расхитительницу гробниц. Аниме продолжит историю Лары Крофт и расскажет о новом приключении девушки. За сценарий шоу отвечает Таша Хуо, которая работала над приквелом «Ведьмака».
Дата выхода сериала неизвестна. Если уже объявили актрису озвучивания главной роли, то, вероятно, в ближайшее время должны назвать и дату премьеры.
Total War: Warhammer 3 отложена до 2022 года. Причина — разработчики не успевают закончить разработку и хотят больше времени на полировку игры.
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