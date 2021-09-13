Лионель Месси, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду — сильнейшие футболисты в FIFA 22
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Появились рейтинги игроков в FIFA 22. Их сформировало общество топов, которое следит за происходящим на поле, чтобы дать оценку характеристикам, определяющим уровень мастерства футболистов.
Самый высокий рейтинг у Лионеля Месси — 93. На втором месте расположился польский футболист Роберт Левандовски с рейтингом 92, а третью позицию занял Криштиану Роналду — его рейтинг 91.
Остальные игроки
- Кевин Де Брёйне — рейтинг 91
- Килиан Мбаппе — рейтинг 91
- Неймар — рейтинг 91
- Ян Облак — рейтинг 91
- Гарри Кейн — рейтинг 90
- Н'Голо Канте — рейтинг 90
- Мануэль Нойер — рейтинг 90
- Марк-Андре Тер Штеген — рейтинг 90
- Мохаммед Салах — рейтинг 89
- Джанлуиджи Доннарумма — рейтинг 89
- Карим Бензема — рейтинг 89
- Вирджил Ван Дейк — рейтинг 89
- Йозуа Киммих — рейтинг 89
- Хын Мин Сон — рейтинг 89
- Алиссон — рейтинг 89
- Тибо Куртуа — рейтинг 89
- Каземиро — рейтинг 89
- Эдерсон — рейтинг 89
- Садио Мане — рейтинг 89
Также стало известно о сотрудничестве EA Sports и футбольного клуба «Рексем» в честь скорого выхода футбольного симулятора. По условиям соглашения, клуб станет доступен в режиме Kick Off в категории «Остальной мир».
В футболе есть не так много знаковых брендов, с которыми хочет ассоциироваться каждый клуб. Мы действительно рады тому, что «Рексем» присоединился к FIFA 22.
В рекламном ролике PlayStation 5 нашли отсылки ко множеству играм. Например, есть радио из Silent Hill и логотип из Sly Cooper.
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