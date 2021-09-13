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Лионель Месси, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду — сильнейшие футболисты в FIFA 22

Лионель Месси, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду — сильнейшие футболисты в FIFA 22
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Появились рейтинги игроков в FIFA 22. Их сформировало общество топов, которое следит за происходящим на поле, чтобы дать оценку характеристикам, определяющим уровень мастерства футболистов.

Самый высокий рейтинг у Лионеля Месси — 93. На втором месте расположился польский футболист Роберт Левандовски с рейтингом 92, а третью позицию занял Криштиану Роналду — его рейтинг 91.

Остальные игроки

  • Кевин Де Брёйне — рейтинг 91
  • Килиан Мбаппе — рейтинг 91
  • Неймар — рейтинг 91
  • Ян Облак — рейтинг 91
  • Гарри Кейн — рейтинг 90
  • Н'Голо Канте — рейтинг 90
  • Мануэль Нойер — рейтинг 90
  • Марк-Андре Тер Штеген — рейтинг 90
  • Мохаммед Салах — рейтинг 89
  • Джанлуиджи Доннарумма — рейтинг 89
  • Карим Бензема — рейтинг 89
  • Вирджил Ван Дейк — рейтинг 89
  • Йозуа Киммих — рейтинг 89
  • Хын Мин Сон — рейтинг 89
  • Алиссон — рейтинг 89
  • Тибо Куртуа — рейтинг 89
  • Каземиро — рейтинг 89
  • Эдерсон — рейтинг 89
  • Садио Мане — рейтинг 89

Также стало известно о сотрудничестве EA Sports и футбольного клуба «Рексем» в честь скорого выхода футбольного симулятора. По условиям соглашения, клуб станет доступен в режиме Kick Off в категории «Остальной мир».

В футболе есть не так много знаковых брендов, с которыми хочет ассоциироваться каждый клуб. Мы действительно рады тому, что «Рексем» присоединился к FIFA 22.
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