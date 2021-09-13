Лионель Месси, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду — сильнейшие футболисты в FIFA 22

Появились рейтинги игроков в FIFA 22. Их сформировало общество топов, которое следит за происходящим на поле, чтобы дать оценку характеристикам, определяющим уровень мастерства футболистов.

Самый высокий рейтинг у Лионеля Месси — 93. На втором месте расположился польский футболист Роберт Левандовски с рейтингом 92, а третью позицию занял Криштиану Роналду — его рейтинг 91.

Остальные игроки

Кевин Де Брёйне — рейтинг 91

Килиан Мбаппе — рейтинг 91

Неймар — рейтинг 91

Ян Облак — рейтинг 91

Гарри Кейн — рейтинг 90

Н'Голо Канте — рейтинг 90

Мануэль Нойер — рейтинг 90

Марк-Андре Тер Штеген — рейтинг 90

Мохаммед Салах — рейтинг 89

Джанлуиджи Доннарумма — рейтинг 89

Карим Бензема — рейтинг 89

Вирджил Ван Дейк — рейтинг 89

Йозуа Киммих — рейтинг 89

Хын Мин Сон — рейтинг 89

Алиссон — рейтинг 89

Тибо Куртуа — рейтинг 89

Каземиро — рейтинг 89

Эдерсон — рейтинг 89

Садио Мане — рейтинг 89

Также стало известно о сотрудничестве EA Sports и футбольного клуба «Рексем» в честь скорого выхода футбольного симулятора. По условиям соглашения, клуб станет доступен в режиме Kick Off в категории «Остальной мир».

В футболе есть не так много знаковых брендов, с которыми хочет ассоциироваться каждый клуб. Мы действительно рады тому, что «Рексем» присоединился к FIFA 22.

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