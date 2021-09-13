Хидео Кодзима выразил желание создать игру, которая бы менялась в реальном времени

Геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал, что хотел бы сделать особенную игру, которая бы менялась в реальном времени. Кодзиме задали вопрос про будущее направление своих проектов, и он остановился именно на таком варианте.
Я хочу создать игру, которая меняется в реальном времени. Не важно, какая у человека профессия или какой возраст. Я хочу, чтобы игра менялась в зависимости от условий жизни человека.
Геймдизайнер вспомнил ролевую игру Boktai: The Sun Is in Your Hand. В ней была особенная механика убийства вампиров. Пользователи могли использовать свет солнца, потому что игра менялась в зависимости от того, где и когда её запускали. Кодзима, видимо, подумывает о создании чего-то подобного.
По мнению Кодзимы, игры всё больше и больше привлекают различных людей. Чаще всего это творческие личности — блогеры, стримеры и другие. Геймдизайнер не видит в этом ничего плохого, даже наоборот. Он считает, что это в первую очередь помогает развивать игровую индустрию и расширять её аудиторию.
Стали известны самые сильные футболисты в FIFA 22. В тройке лучших — Лионель Месси, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду.
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