Хидео Кодзима выразил желание создать игру, которая бы менялась в реальном времени

Геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал, что хотел бы сделать особенную игру, которая бы менялась в реальном времени. Кодзиме задали вопрос про будущее направление своих проектов, и он остановился именно на таком варианте.

Я хочу создать игру, которая меняется в реальном времени. Не важно, какая у человека профессия или какой возраст. Я хочу, чтобы игра менялась в зависимости от условий жизни человека.

Геймдизайнер вспомнил ролевую игру Boktai: The Sun Is in Your Hand. В ней была особенная механика убийства вампиров. Пользователи могли использовать свет солнца, потому что игра менялась в зависимости от того, где и когда её запускали. Кодзима, видимо, подумывает о создании чего-то подобного.

По мнению Кодзимы, игры всё больше и больше привлекают различных людей. Чаще всего это творческие личности — блогеры, стримеры и другие. Геймдизайнер не видит в этом ничего плохого, даже наоборот. Он считает, что это в первую очередь помогает развивать игровую индустрию и расширять её аудиторию.

