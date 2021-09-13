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Вышел новый красочный трейлер Diablo 2: Resurrected с перерождением Диабло

Вышел новый красочный трейлер Diablo 2: Resurrected с перерождением Диабло
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Blizzard выпустила новый CGI-трейлер Diablo 2: Resurrected. В ролике поучаствовали все ключевые лица франшизы, включая ангела Тираэля и демона Мефисто, а сам владыка ужаса Диабло переродился.

Релиз Diablo 2: Resurrected ожидается 23 сентября на компьютерах и консолях — игра заглянет даже на Nintendo Switch. Blizzard не стала кардинально менять геймплей оригинала, обновив только внешнюю оболочку. Новинка получила новую графику, звуки и перерисованные синематики. Фанаты классики смогут включить оригинальную картинку нажатием одной кнопки.

Ранее Blizzard выпустила серию геймплейных роликов с разными классами Diablo 2: Resurrected. Игроки смогут выбрать из амазонки, убийцы, варвара, паладина, некроманта и других специализаций.

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