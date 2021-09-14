Инсайдер: Call of Duty: Warzone получит новую карту и античит 23 ноября

Тихоокеанская карта и новый античит появятся в Call of Duty: Warzone уже 23 ноября. Об этом сообщил известный инсайдер Том Хендерсон, который предоставляет достоверную информацию по играм серии Battlefield и Call of Duty.

Авторы называют новую версию королевской битвы Warzone Pacific. С выходом карты и античита разработчики обещали продолжать активно поддерживать игру свежим контентом. Карта Pacific будет не меньше Верданска — площади примерно одинаковые.

8 сентября стали известны системные требования Call of Duty: Vanguard. Для запуска шутера не потребуется мощное железо. Однако при игре на высоких настройках графики и стабильном FPS нужна видеокарта не ниже GTX 1660 или Radeon RX Vega 56.

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Один этап теста Vanguard позади. Осталось ещё два — один пройдёт с 16-го по 17 число для предзаказавших на ПК и Xbox, а для игроков на PS4 и PS5 стартует открытая бета. Заключительный этап начнётся 18 сентября, а закроется тестирование уже 20 числа. Шутер выйдет 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.