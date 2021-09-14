TES V: Skyrim подорожала в России, но подешевела на Украине и в Казахстане для Steam
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Bethesda внесла изменения в цены Steam-версии The Elder Scrolls V: Skyrim. В Турции, Аргентине и Великобритании игра подорожала. В России стоимость тоже подскочила на 200 рублей — теперь RPG стоит 1599, а не 1399 рублей.
В других странах цена, наоборот, упала. В их число вошли Украина, Казахстан и различные европейские страны.
- На Украине стоимость снизилась с 1040 до 649 гривен;
- В Казахстане — с 13 440 до 9999 тенге;
- В регионах СНГ с долларами — с 40 до 25 долларов.
Причин корректировки цен Bethesda не назвали. Предполагается, что повышение связано со скорым релизом юбилейной TES V: Skyrim — апгрейд до неё будет бесплатным, а релиз состоится 11 ноября ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Инсайдер сообщил, что Warzone получит новую карту и античитерскую систему 23 ноября. Официально авторы ещё не называли дату выхода.
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