NVIDIA подтвердила утечку данных GeForce NOW, где была God of War для ПК

Вчера, 13 сентября, интернет с интересом рассматривал игры из базы данных облачного сервиса GeForce NOW. Там было множество неанонсированных проектов, среди которых God of War для ПК, ремастеры GTA, Crysis 4, ремейк Resident Evil 4 и Mortal Kombat XII.

К удивлению многих, NVIDIA подтвердила подлинность утечки, но подчеркнула, что не все упомянутые проекты действительно существуют.

NVIDIA в курсе несанкционированной публикации списка игр, который создан для внутреннего пользования. Туда входят как выпущенные игры, так и предполагаемые. Упоминание в списке не подтверждает существование какой-либо игры.

Вместе с этим NVIDIA закрыла доступ к списку на серверах GeForce NOW, подтвердив, что никакой утечки самих игр или персональной информации не произошло. Часть упомянутых в списке проектов, включая ремейк Resident Evil 4, ремастеры старых GTA и рабочие названия игр Microsoft, уже подтверждалась разными СМИ.

Предполагается, что список неанонсированных проектов появился благодаря тому, что некоторые студии используют GeForce NOW при разработке игр в период дистанционного производства из-за глобальной пандемии.

Какие игры входили в список

God of War (2018) для Steam

ремастеры GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas

новая BioShock (2022)

Tomb Raider Anniversary (2021)

ремейк Resident Evil 4

ремейк Final Fantasy IX

Gears 6

RTX-ремастеры BioShock 1, Mirror's Edge и Batman: Arkham Knight

Titanfall 3

Dragon's Dogma 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Mortal Kombat XII

XCOM 3

Sniper Elite 5

Destroy All Humans 3.