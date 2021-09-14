NVIDIA подтвердила утечку данных GeForce NOW, где была God of War для ПК

Вчера, 13 сентября, интернет с интересом рассматривал игры из базы данных облачного сервиса GeForce NOW. Там было множество неанонсированных проектов, среди которых God of War для ПК, ремастеры GTA, Crysis 4, ремейк Resident Evil 4 и Mortal Kombat XII.
К удивлению многих, NVIDIA подтвердила подлинность утечки, но подчеркнула, что не все упомянутые проекты действительно существуют.
NVIDIA в курсе несанкционированной публикации списка игр, который создан для внутреннего пользования. Туда входят как выпущенные игры, так и предполагаемые. Упоминание в списке не подтверждает существование какой-либо игры.
Вместе с этим NVIDIA закрыла доступ к списку на серверах GeForce NOW, подтвердив, что никакой утечки самих игр или персональной информации не произошло. Часть упомянутых в списке проектов, включая ремейк Resident Evil 4, ремастеры старых GTA и рабочие названия игр Microsoft, уже подтверждалась разными СМИ.
Предполагается, что список неанонсированных проектов появился благодаря тому, что некоторые студии используют GeForce NOW при разработке игр в период дистанционного производства из-за глобальной пандемии.
Какие игры входили в список
- God of War (2018) для Steam
- ремастеры GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas
- новая BioShock (2022)
- Tomb Raider Anniversary (2021)
- ремейк Resident Evil 4
- ремейк Final Fantasy IX
- Gears 6
- RTX-ремастеры BioShock 1, Mirror's Edge и Batman: Arkham Knight
- Titanfall 3
- Dragon's Dogma 2
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Mortal Kombat XII
- XCOM 3
- Sniper Elite 5
- Destroy All Humans 3.
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