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NVIDIA подтвердила утечку данных GeForce NOW, где была God of War для ПК

NVIDIA подтвердила утечку данных GeForce NOW, где была God of War для ПК
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Вчера, 13 сентября, интернет с интересом рассматривал игры из базы данных облачного сервиса GeForce NOW. Там было множество неанонсированных проектов, среди которых God of War для ПК, ремастеры GTA, Crysis 4, ремейк Resident Evil 4 и Mortal Kombat XII.

К удивлению многих, NVIDIA подтвердила подлинность утечки, но подчеркнула, что не все упомянутые проекты действительно существуют.

NVIDIA в курсе несанкционированной публикации списка игр, который создан для внутреннего пользования. Туда входят как выпущенные игры, так и предполагаемые. Упоминание в списке не подтверждает существование какой-либо игры.

Вместе с этим NVIDIA закрыла доступ к списку на серверах GeForce NOW, подтвердив, что никакой утечки самих игр или персональной информации не произошло. Часть упомянутых в списке проектов, включая ремейк Resident Evil 4, ремастеры старых GTA и рабочие названия игр Microsoft, уже подтверждалась разными СМИ.

Предполагается, что список неанонсированных проектов появился благодаря тому, что некоторые студии используют GeForce NOW при разработке игр в период дистанционного производства из-за глобальной пандемии.

Какие игры входили в список

  • God of War (2018) для Steam
  • ремастеры GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas
  • новая BioShock (2022)
  • Tomb Raider Anniversary (2021)
  • ремейк Resident Evil 4
  • ремейк Final Fantasy IX
  • Gears 6
  • RTX-ремастеры BioShock 1, Mirror's Edge и Batman: Arkham Knight
  • Titanfall 3
  • Dragon's Dogma 2
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2
  • Mortal Kombat XII
  • XCOM 3
  • Sniper Elite 5
  • Destroy All Humans 3.
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