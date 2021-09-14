Цена на Nintendo Switch упала в Европе, но не в России

Nintendo снизила цены на Switch для Европы — с € 330 до € 270. В России понижения не произошло, но, возможно, её стоит ждать в ближайшее время. Средняя стоимость консоли составляет 23 тысячи рублей.

Корректировка цен происходит в связи с выходом обновлённой OLED-модели, релиз которой состоится 22 октября. Она получит 7-дюймовый OLED-экран, 64 гигабайта памяти, улучшенную звуковую систему, специальную регулируемую подставку и белую расцветку.

Nintendo Switch спустя четыре с половиной года после выпуска продолжает демонстрировать высокие темпы продаж в Европе. Тщательно взвесив различные факторы, в том числе курсы обмена валют в Европе и предстоящий запуск OLED-модели, мы решили, что сейчас подходящее время для изменения европейской цены Switch.

Skyrim подорожала в России, а на Украине и Казахстане цена снизилась. Причин корректировки цен не назвали, но, возможно, это связано со скорым выходом юбилейного издания игры.