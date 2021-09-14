Цена на Nintendo Switch упала в Европе, но не в России
Поделиться
Nintendo снизила цены на Switch для Европы — с € 330 до € 270. В России понижения не произошло, но, возможно, её стоит ждать в ближайшее время. Средняя стоимость консоли составляет 23 тысячи рублей.
Корректировка цен происходит в связи с выходом обновлённой OLED-модели, релиз которой состоится 22 октября. Она получит 7-дюймовый OLED-экран, 64 гигабайта памяти, улучшенную звуковую систему, специальную регулируемую подставку и белую расцветку.
Nintendo Switch спустя четыре с половиной года после выпуска продолжает демонстрировать высокие темпы продаж в Европе. Тщательно взвесив различные факторы, в том числе курсы обмена валют в Европе и предстоящий запуск OLED-модели, мы решили, что сейчас подходящее время для изменения европейской цены Switch.
Skyrim подорожала в России, а на Украине и Казахстане цена снизилась. Причин корректировки цен не назвали, но, возможно, это связано со скорым выходом юбилейного издания игры.
Комментарии
- 14 сентября 2021
-
12:18
-
11:53
-
11:09
-
10:57
- 13 сентября 2021
-
20:39
-
20:29
-
19:53
-
18:43
-
18:42
-
17:45
-
17:17
-
16:44
-
16:41
-
16:23
-
16:05
-
15:19
-
13:57
-
13:21
-
12:34
-
12:32
-
12:29
-
11:54
-
11:24
-
10:00
- 12 сентября 2021
-
22:14
-
14:23
-
14:04
- 11 сентября 2021
-
14:00
-
13:45
- 10 сентября 2021
-
20:09
-
19:26
-
19:18
-
18:54
-
18:30
-
18:11
Партнерский контент