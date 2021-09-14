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«Ростелеком» хочет запретить DNS-серверы Google — пострадают владельцы Android

«Ростелеком» хочет запретить DNS-серверы Google — пострадают владельцы Android
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«Ростелеком» предложил филиалам запретить использование публичных DNS-серверов компаний Google, Cloudflare и сервиса DoH. Цель — обеспечить более безопасное нахождение в интернете и ограничить доступ к запрещённым ресурсам.

В качестве альтернативы «Ростелеком» предложил использовать IP-адреса Национальной системы доменных имён или выводить их под собственным управлением. Компания считает, что таким образом безопасность нахождения в сети увеличится, а люди не будут посещать запрещённые сайты.

В первую очередь речь идёт о технологических работах, направленных на повышение надёжности и оптимизации работы сетей связи.

Если блокировка произойдёт, то могут пострадать пользователи Android, потому что в их операционной системе используются серверы Google DNS. Они напрямую связаны с публичными ресурсами.

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