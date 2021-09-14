«Вы подарили ему эту лажу?» За максимальный уровень в Genshin Impact дали грошовую награду

Китайскому игроку удалось первым в мире достичь максимального, 60-го ранга приключений в Genshin Impact. Как и во многих сетевых играх, на заключительных уровнях достигать вершину становится крайне тяжело, поскольку опыта нужно больше. Геймер записал достижение на видео.
Фанат набил максимальный уровень с помощью смолы. При её активации открывается больше ежедневных заданий и доступных боссов для убийства. За каждый квест и битву с мощным противником дают много опыта. Это помогло игроку достичь 60-го уровня приключений.
Награда за достижение такого результата оказалась очень скупой. Игрок получил небольшое количество премиум-валюты, стандартные молитвы и ресурсы для улучшения оружия. Многие пользователи сошлись во мнении, что авторы Genshin Impact не дарят игрокам за достижение высокого уровня соответствующие награды.
Серьёзно? Он добился 60-го уровня, а вы ему дали эту лажу? Ну, знаете ли, это ни в какие рамки.
Genshin Impact вышла в сентябре 2020 года на PS4, Android и iOS. Релиз PS5-версии состоялся 28 апреля 2021-го. В будущем игра появится на Nintendo Switch.
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