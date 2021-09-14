Для Cyberpunk 2077 выпустили патч 1.31

CD Projekt RED обновила Cyberpunk 2077 до версии 1.31. Патч уже доступен на всех платформах, где есть игра.

Список изменений патча

Исправлена ошибка, из-за которой базовые вариации предметов для заданий не пропадали из снаряжения после улучшения.

Исправлена ошибка, из-за которой способности, связанные со скоростью перезарядки, замедляли её.

Скорректирована высота усиленного прыжка.

Скорость обнаружения крадущегося игрока скорректирована в зависимости от уровня сложности игры.

Теперь Ви с открытой способностью «Скала» корректно выходит из анимации падения, когда попадает в аварию на мотоцикле.

Квесты, из которых убрали некоторые баги и ошибки

«Неисправность»

«Ухабистая дорога»

«Кровь и кость»

«Не звоните Солу»

«Беда не приходит одна»

Помимо этого, CD Projekt RED исправила некоторые баги с графикой. Например, до установки патча дороги после дождя не выглядели мокрыми. С обновлением это должно исчезнуть. Полный список изменений доступен на сайте разработчиков.