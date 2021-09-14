Для Cyberpunk 2077 выпустили патч 1.31
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CD Projekt RED обновила Cyberpunk 2077 до версии 1.31. Патч уже доступен на всех платформах, где есть игра.
Список изменений патча
- Исправлена ошибка, из-за которой базовые вариации предметов для заданий не пропадали из снаряжения после улучшения.
- Исправлена ошибка, из-за которой способности, связанные со скоростью перезарядки, замедляли её.
- Скорректирована высота усиленного прыжка.
- Скорость обнаружения крадущегося игрока скорректирована в зависимости от уровня сложности игры.
- Теперь Ви с открытой способностью «Скала» корректно выходит из анимации падения, когда попадает в аварию на мотоцикле.
Квесты, из которых убрали некоторые баги и ошибки
- «Неисправность»
- «Ухабистая дорога»
- «Кровь и кость»
- «Не звоните Солу»
- «Беда не приходит одна»
Помимо этого, CD Projekt RED исправила некоторые баги с графикой. Например, до установки патча дороги после дождя не выглядели мокрыми. С обновлением это должно исчезнуть. Полный список изменений доступен на сайте разработчиков.
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