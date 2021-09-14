Call of Duty: Modern Warfare в 2022 году получит продолжение про наркокартели

Немного очевидных новостей: в 2022 году перезапуск Call of Duty: Modern Warfare получит продолжение. Сначала об этом заявил инсайдер Том Хендерсон, а затем — издание VGC.
Сюжетная кампания шутера под рабочим названием Project Cortez сосредоточится на тайных операциях американских войск специального назначения против колумбийских наркокартелей. Возможно, отсюда и кодовое название «Кортез» — так звали злодея кинотриллера «Прямая и явная угроза» с Харрисоном Фордом.
Анонс Modern Warfare 2 ожидается не раньше лета 2022 года, а сейчас Activision готовится к 5 ноября, когда выйдет Call of Duty: Vanguard про Вторую мировую войну — новинка затронет все театры боевых действий, включая Восточный. А уже 23 ноября, по данным того же Хендерсона, в Call of Duty Warzone появится тихоокеанская карта.
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