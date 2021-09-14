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Новый трейлер World War 3 посвятили созданию снаряжения и оружия

Новый трейлер World War 3 посвятили созданию снаряжения и оружия
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Разработчики мультиплеерного шутера World War 3 опубликовали новый трейлер, в котором рассказали про создание снаряжения и оружия. Для воплощения реалистичных моделей авторы использовали 3D-сканирование — так переносили ботинки, куртки, подсумки и другие элементы снаряжения.

Игроки в World War 3 смогут объединять различные элементы амуниции для большей эффективности в бою. Например, скомбинировав куртку, маску, раскраску лица и перчатки можно получить небольшой бонус к урону и защите.

Шутер вышел в раннем доступе в 2018 году. Сейчас авторы занимаются переработкой игры с изменением ключевых механик при поддержке MY Games. Даты выхода игры пока что нет, но она точно появится в Steam. Страницу можно посмотреть по ссылке.

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В 2022 году для перезапуска Call of Duty: Modern Warfare выйдет продолжение. Судя по всему, сюжет шутера развернётся вокруг наркокартелей.

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