«Чё вы устраиваете клоунаду?» Покупатели раскритиковали DNS за ошибки при продаже PS5

14 сентября сеть магазинов DNS провела новую волну продаж PlayStation 5. Пользователям были предложены версии консоли с дисководом и без него. Их стоимость была рыночной, а не завышенной. Об этом мы рассказывали в предыдущих новостях.

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Клиенты магазина остались недовольны методом реализации PlayStation 5 и пожаловались на многочисленные баги при попытке оформить покупку. На момент публикации заметки часть комментариев на сайте уже удалена модераторами.

Господи, как же убого реализована продажа, после неё остаётся отвратительный осадок. Ладно бы прожал и сказали, что не успел – бывает. Но просидел 40 минут с постоянными лагами, выпадениями и проблемами с онлайн-оплатой. Либо просит заменить товар, потому что он закончился.

Добавил в корзину в 11:55, в 12:00 попытался оформить – сайт завис. В 12:10 дошёл до оформления, поиграл в гидранты и переходы, в итоге код ошибки 422 или 451. Далее – всё, товара нет в наличии.

Сделайте предзаказ и не больше одной PS5 в руки!!! Чё вы устраиваете клоунаду с этими продажами, сайт завис и всё, раскупили все плойки, перекупы щас на «Авито выставят половину.

Снова не удалось купить. С самого начала вылезали ошибки одна за другой. В этот раз даже до оплаты дошёл только спустя 10 минут, но и там куча ошибок.

PlayStation 5 всё ещё находится в дефиците. По прогнозам аналитиков и производителей полупроводников, он продолжится и в 2022 году, а то и ещё дольше. Согласно самым пессимистичным высказываниям, в свободной продаже приставка появится только к середине 2023-го. С Xbox Series S и Xbox Series X ситуация аналогичная.