Разработчик сделал браузерную игру в стиле Quake весом 13 КБ

Программист Доминик Саблевски разработал пиксельную игру в стиле Quake за месяц. Свою работу энтузиаст назвал Q1KE, поиграть можно прямо в браузере. Шутер весит всего 13 килобайт, в нём есть динамическое освещение и звуковые эффекты.
Автор сделал два уровня, вдохновлённых картами E1M1 и E1M3 из оригинальной Quake. В Q1KE есть несколько видов оружия и противников. Лечиться можно с помощью аптечек. Причём одними из врагов выступают собаки. При разработке программист использовал 24 типа различных текстур.
Саблевски разработал игру на JavaScript. Он поучаствовал в конкурсе Js13kGames. Задача заключалась в создании игры, размер которой бы не превышал 13 килобайт. Если Доминик выиграет, то получит денежное вознаграждение и другие призы.
Геймеры раскритиковали ПК-версию Deathloop. Всё дело в плохой оптимизации. Жалуются игроки даже с топовыми видеокартами.
- 14 сентября 2021
-
17:18
-
16:35
-
16:34
-
16:22
-
15:59
-
15:37
-
15:11
-
14:09
-
13:50
-
13:29
-
13:22
-
12:18
-
11:53
-
11:09
-
10:57
- 13 сентября 2021
-
20:39
-
20:29
-
19:53
-
18:43
-
18:42
-
17:45
-
17:17
-
16:44
-
16:41
-
16:23
-
16:05
-
15:19
-
13:57
-
13:21
-
12:34
-
12:32
-
12:29
-
11:54
-
11:24
-
10:00