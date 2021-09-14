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Разработчик сделал браузерную игру в стиле Quake весом 13 КБ

Разработчик сделал браузерную игру в стиле Quake весом 13 КБ
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Программист Доминик Саблевски разработал пиксельную игру в стиле Quake за месяц. Свою работу энтузиаст назвал Q1KE, поиграть можно прямо в браузере. Шутер весит всего 13 килобайт, в нём есть динамическое освещение и звуковые эффекты.

Автор сделал два уровня, вдохновлённых картами E1M1 и E1M3 из оригинальной Quake. В Q1KE есть несколько видов оружия и противников. Лечиться можно с помощью аптечек. Причём одними из врагов выступают собаки. При разработке программист использовал 24 типа различных текстур.

Саблевски разработал игру на JavaScript. Он поучаствовал в конкурсе Js13kGames. Задача заключалась в создании игры, размер которой бы не превышал 13 килобайт. Если Доминик выиграет, то получит денежное вознаграждение и другие призы.

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