Ubisoft возродит Driver в виде сериала

Ubisoft планирует возродить франшизу Driver — правда, в виде сериала. Его выпустят на сервисе Binge, который запустится в 2022 году. У шоу нет даже примерной даты выхода.
Главным героем, как и в первоисточнике, выступит полицейский под прикрытием Джон Таннер, который борется с криминальными группировками. Деталей сюжета сериала не раскрывают. Возможно, создатели начнут с самого начала и расскажут о становлении Таннера.
Кто снимет сериал и напишет к нему сценарий — неизвестно. Исполнительными продюсерами шоу выступят люди из Ubisoft Film. Ранее компания начала сотрудничество с Netflix — в его рамках выпустят сериал по Assassin's Creed, фильм по The Division и аниме по Splinter Cell.
Последняя игра в серии, Driver: San Francisco, вышла в 2011 году. Планирует ли Ubisoft возрождать франшизу в виде игры — неизвестно.
Чемпион US Open Даниил Медведев рассказал про свои любимые игры. Ему нравится играть в FIFA, но больше времени спортсмен любит проводить в Rainbow Six Siege.
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