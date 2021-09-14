Криштиану Роналду, Кевин Де Брёйне, Гарри Кейн — лучшие игроки премьер-лиги FIFA 22

Стали известны лучшие игроки премьер-лиги в FIFA 22. Первое место разделили между собой Криштиану Роналду и Кевин Де Брёйне — у них рейтинг 91. На втором оказались Гарри Кейн и Н'Голо Канте — у них по 90.

Все игроки

Криштиану Роналду — рейтинг 91

Кевин Де Брёйне — рейтинг 91

Гарри Кейн — рейтинг 90

Н'Голо Канте — рейтинг 90

Мохаммед Салах — рейтинг 89

Вирджил Ван Дейк — рейтинг 89

Сон Хын Мин — рейтинг 89

Алиссон — рейтинг 89

Эдерсон — рейтинг 89

Садио Мане — рейтинг 89

Бруну Фернандеш — рейтинг 88

Ромелу Лукаку — рейтинг 88

Рахим Стерлинг — рейтинг 88

Рубен Диаш — рейтинг 87

Джейдон Санчо — рейтинг 87

Трент Александер-Арнольд — рейтинг 87

Поль Погба — рейтинг 87

Уго Льорис — рейтинг 87

Жуан Канселу — рейтинг 86

13 сентября стали известны сильнейшие футболисты новой части футбольного симулятора. Самый высокий рейтинг у Лионеля Месси — 93. На втором месте расположился польский футболист Роберт Левандовски с рейтингом 92, а третью позицию занял Криштиану Роналду — его рейтинг 91.

Новость по теме Лионель Месси, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду — сильнейшие футболисты в FIFA 22

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