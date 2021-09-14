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Криштиану Роналду, Кевин Де Брёйне, Гарри Кейн — лучшие игроки премьер-лиги FIFA 22

Криштиану Роналду, Кевин Де Брёйне, Гарри Кейн — лучшие игроки премьер-лиги FIFA 22
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Стали известны лучшие игроки премьер-лиги в FIFA 22. Первое место разделили между собой Криштиану Роналду и Кевин Де Брёйне — у них рейтинг 91. На втором оказались Гарри Кейн и Н'Голо Канте — у них по 90.

Все игроки

  • Криштиану Роналду — рейтинг 91
  • Кевин Де Брёйне — рейтинг 91
  • Гарри Кейн — рейтинг 90
  • Н'Голо Канте — рейтинг 90
  • Мохаммед Салах — рейтинг 89
  • Вирджил Ван Дейк — рейтинг 89
  • Сон Хын Мин — рейтинг 89
  • Алиссон — рейтинг 89
  • Эдерсон — рейтинг 89
  • Садио Мане — рейтинг 89
  • Бруну Фернандеш — рейтинг 88
  • Ромелу Лукаку — рейтинг 88
  • Рахим Стерлинг — рейтинг 88
  • Рубен Диаш — рейтинг 87
  • Джейдон Санчо — рейтинг 87
  • Трент Александер-Арнольд — рейтинг 87
  • Поль Погба — рейтинг 87
  • Уго Льорис — рейтинг 87
  • Жуан Канселу — рейтинг 86

13 сентября стали известны сильнейшие футболисты новой части футбольного симулятора. Самый высокий рейтинг у Лионеля Месси — 93. На втором месте расположился польский футболист Роберт Левандовски с рейтингом 92, а третью позицию занял Криштиану Роналду — его рейтинг 91.

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