Криштиану Роналду, Кевин Де Брёйне, Гарри Кейн — лучшие игроки премьер-лиги FIFA 22
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Стали известны лучшие игроки премьер-лиги в FIFA 22. Первое место разделили между собой Криштиану Роналду и Кевин Де Брёйне — у них рейтинг 91. На втором оказались Гарри Кейн и Н'Голо Канте — у них по 90.
Все игроки
- Криштиану Роналду — рейтинг 91
- Кевин Де Брёйне — рейтинг 91
- Гарри Кейн — рейтинг 90
- Н'Голо Канте — рейтинг 90
- Мохаммед Салах — рейтинг 89
- Вирджил Ван Дейк — рейтинг 89
- Сон Хын Мин — рейтинг 89
- Алиссон — рейтинг 89
- Эдерсон — рейтинг 89
- Садио Мане — рейтинг 89
- Бруну Фернандеш — рейтинг 88
- Ромелу Лукаку — рейтинг 88
- Рахим Стерлинг — рейтинг 88
- Рубен Диаш — рейтинг 87
- Джейдон Санчо — рейтинг 87
- Трент Александер-Арнольд — рейтинг 87
- Поль Погба — рейтинг 87
- Уго Льорис — рейтинг 87
- Жуан Канселу — рейтинг 86
13 сентября стали известны сильнейшие футболисты новой части футбольного симулятора. Самый высокий рейтинг у Лионеля Месси — 93. На втором месте расположился польский футболист Роберт Левандовски с рейтингом 92, а третью позицию занял Криштиану Роналду — его рейтинг 91.
Новость по темеЛионель Месси, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду — сильнейшие футболисты в FIFA 22
Ubisoft планирует возродить Driver в виде сериальной адаптации. Детали сюжета, как и дата выхода неизвестны.
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