Геймеры в ярости. У трейлера GTA 5 для PS5 уже почти 250 тысяч дизлайков

Дебютный трейлер Grand Theft Auto V для PS5 вызвал большое недовольство игроков — и за прошедшее время на каналах PlayStation и Rockstar общее количество дизлайков практически приблизилось к 250 тысячам. Лайков же почти в пять раз меньше — всего 58 тысяч.

В комментариях недоумевают, почему на новых консолях боевик практически не отличается от версии для PS4. Первые сравнения с актуальным вариантом для ПК во многом подтверждают предположения. Более того, даже эксперты Digital Foundry не смогли найти особых отличий — разве что дальность прорисовки стала чуть лучше.

Это безумие, поскольку буквально ничего в этом трейлере не выглядит новым.

Rockstar до сих пор не рассказала, как планирует продавать новый ремастер GTA V, однако многие уже предполагают, что никакого обновления ожидать не стоит.

Эту версию игры должны дать бесплатно всем, кто уже владеет игрой.

Изначально Grand Theft Auto V должна была выйти 11 ноября 2021 года на PS5 и Xbox Series, однако её выход отложили до марта 2022-го. Подписчики PS Plus получат бесплатный доступ к GTA Online на первые три месяца после релиза.