iPhone 13, новый iPad и Apple Watch Series 7 — что показали на презентации Apple?
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14 сентября Apple провела большую презентацию. Компания презентовала iPhone 13, следующую модель iPad и множество других продуктов. Собрали самое важное.
IOS 15 и iPadOS 15 выйдут 20 сентября
Обновлённая базовая модель iPad
- Новый процессор A13 обеспечивает увеличение производительности на 20%
- 12-мегапиксельная фронтальная камера
- Технология Center Stage улучшает передачу видео другим пользователям
- Функция True Tone обеспечит лучшую цветопередачу в зависимости от локации съёмок
- Устройство будет поддерживать Apple Pencil первого поколения
- Два цвета – космический серый и серебряный
- Версия на 64 ГБ – 30 990 рублей, на 256 ГБ – 44 990 рублей
Новый iPad Mini
- Устройство выйдет в четырёх цветах: фиолетовый, розовый, жёлтый и серый
- Планшет получил новый дизайн с тонкими рамками
- Размер экрана – 8,3 дюйма
- Производительность процессора увеличена на 40%, графического – на 80%
- Технология Neural Engine увеличивает производительность в два раза
- Будет порт USB-C, что увеличит скорость передачи файлов в 10 раз
- Поддержка стандарта 5G
- Для разблокировки устройства используется кнопка с Touch ID в верхней части корпуса
- Пиковая скорость скачивания увеличится до 3,5 гигабит в секунду
- Задняя камера – 12 мегапикселей, может записывать видео в 4К и обладает встроенным HDR
- Фронтальная камера также поддерживает Center Stage
- Обновлённые стерео-динамики
- Стоимость в России – 47 990 рублей на 64 ГБ, от 61 990 тысяч рублей за 256 ГБ
- Релиз 24 сентября
Новая модель Watch Series 7
- Полностью переработанный дисплей, самый большой в линейке Apple Watch
- Яркость увеличена на 70%
- Полноценная клавиатура прямо в часах, можно печатать или вводить слова слайдами
- Зарядка до максимума стала быстрее на 33%
- Десять цветов в зависимости от используемых материалов корпуса: 5 на алюминиевый, 3 на стальной и 2 на титановый
- Выйдет осенью, точной даты релиза пока нет
iPhone 13 и iPhone 13 Mini
- Чёлка осталась! Но стала меньше, всё ещё поддерживает Face ID
- Новый дизайн задних камер, теперь их две, они расположены по диагонали
- Пять цветов, от чёрного до красного
- Большая перестановка внутренних элементов и увеличенная батарея
- Время работы увеличено
- Стекло большей прочности
- Экран стал ярче на 28%
- Процессор А15 с 15 миллиардами транзисторов, устройство стало на 50% быстрее других смартфонов
- Фронтальные камеры теперь обладают режимом «Кино». С ним можно создавать кинематографические ролики, один из примеров продемонстрировали на трансляции
- Три вариации памяти – 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ
- Предзаказы в России откроются 22 сентября. Продажи начнутся спустя два дня
- Стоимость iPhone 13 Mini – от 69 990 тысяч рублей, iPhone 13 – от 79 990 тысяч рублей
Apple iPhone 13 Pro
- Всего четыре цвета. К золотому, чёрному и серому добавился голубой
- Специальная система ProMotion будет подстраивать частоту дисплея под действия пользователя
- Максимальное количество ГГц – 120
- Базовая яркость дисплея увеличена до 1000 нит
- Процессор А15, аналогичный базовой модели iPhone 13
- Камера позволит создавать ещё более детализированные фотографии в темноте, добавлена функция микросъёмки
- Теперь пользователь сможет заранее создавать различные фильтры для фотографий. Такая же функция есть в базовом iPhone 13
- У одной из версий 13 Pro будет 1 ТБ памяти
- Предзаказы в России откроются 22 сентября. Продажи начнутся спустя два дня
- iPhone 13 Pro – от 99 990 тысяч рублей, iPhone 13 Pro Max – от 109 990 тысяч рублей
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