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iPhone 13, новый iPad и Apple Watch Series 7 — что показали на презентации Apple?

iPhone 13, новый iPad и Apple Watch Series 7 — что показали на презентации Apple?
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14 сентября Apple провела большую презентацию. Компания презентовала iPhone 13, следующую модель iPad и множество других продуктов. Собрали самое важное.

IOS 15 и iPadOS 15 выйдут 20 сентября

Обновлённая базовая модель iPad

  • Новый процессор A13 обеспечивает увеличение производительности на 20%
  • 12-мегапиксельная фронтальная камера
  • Технология Center Stage улучшает передачу видео другим пользователям
  • Функция True Tone обеспечит лучшую цветопередачу в зависимости от локации съёмок
  • Устройство будет поддерживать Apple Pencil первого поколения
  • Два цвета – космический серый и серебряный
  • Версия на 64 ГБ – 30 990 рублей, на 256 ГБ – 44 990 рублей

Новый iPad Mini

  • Устройство выйдет в четырёх цветах: фиолетовый, розовый, жёлтый и серый
  • Планшет получил новый дизайн с тонкими рамками
  • Размер экрана – 8,3 дюйма
  • Производительность процессора увеличена на 40%, графического – на 80%
  • Технология Neural Engine увеличивает производительность в два раза
  • Будет порт USB-C, что увеличит скорость передачи файлов в 10 раз
  • Поддержка стандарта 5G
  • Для разблокировки устройства используется кнопка с Touch ID в верхней части корпуса
  • Пиковая скорость скачивания увеличится до 3,5 гигабит в секунду
  • Задняя камера – 12 мегапикселей, может записывать видео в 4К и обладает встроенным HDR
  • Фронтальная камера также поддерживает Center Stage
  • Обновлённые стерео-динамики
  • Стоимость в России – 47 990 рублей на 64 ГБ, от 61 990 тысяч рублей за 256 ГБ
  • Релиз 24 сентября

Новая модель Watch Series 7

  • Полностью переработанный дисплей, самый большой в линейке Apple Watch
  • Яркость увеличена на 70%
  • Полноценная клавиатура прямо в часах, можно печатать или вводить слова слайдами
  • Зарядка до максимума стала быстрее на 33%
  • Десять цветов в зависимости от используемых материалов корпуса: 5 на алюминиевый, 3 на стальной и 2 на титановый
  • Выйдет осенью, точной даты релиза пока нет

iPhone 13 и iPhone 13 Mini

  • Чёлка осталась! Но стала меньше, всё ещё поддерживает Face ID
  • Новый дизайн задних камер, теперь их две, они расположены по диагонали
  • Пять цветов, от чёрного до красного
  • Большая перестановка внутренних элементов и увеличенная батарея
  • Время работы увеличено
  • Стекло большей прочности
  • Экран стал ярче на 28%
  • Процессор А15 с 15 миллиардами транзисторов, устройство стало на 50% быстрее других смартфонов
  • Фронтальные камеры теперь обладают режимом «Кино». С ним можно создавать кинематографические ролики, один из примеров продемонстрировали на трансляции
  • Три вариации памяти – 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ
  • Предзаказы в России откроются 22 сентября. Продажи начнутся спустя два дня
  • Стоимость iPhone 13 Mini – от 69 990 тысяч рублей, iPhone 13 – от 79 990 тысяч рублей

Apple iPhone 13 Pro

  • Всего четыре цвета. К золотому, чёрному и серому добавился голубой
  • Специальная система ProMotion будет подстраивать частоту дисплея под действия пользователя
  • Максимальное количество ГГц – 120
  • Базовая яркость дисплея увеличена до 1000 нит
  • Процессор А15, аналогичный базовой модели iPhone 13
  • Камера позволит создавать ещё более детализированные фотографии в темноте, добавлена функция микросъёмки
  • Теперь пользователь сможет заранее создавать различные фильтры для фотографий. Такая же функция есть в базовом iPhone 13
  • У одной из версий 13 Pro будет 1 ТБ памяти
  • Предзаказы в России откроются 22 сентября. Продажи начнутся спустя два дня
  • iPhone 13 Pro – от 99 990 тысяч рублей, iPhone 13 Pro Max – от 109 990 тысяч рублей
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