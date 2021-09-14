Мы разыграем пять ключей ATOM RPG: Trudograd. Игра уже в продаже

ATOM RPG: Trudograd вышла из раннего доступа. Полная версия духовной наследницы классической Fallout теперь доступна в Steam за 399 рублей. А мы с разработчиками разыграем пять копий новинки!

«Трудоград» — самостоятельное дополнение и продолжение оригинальной игры 2018 года. Изначально оно планировалось небольшим DLC, однако в итоге превратилось в самостоятельный проект с 45 локациями, 300 персонажами и 200 заданиями с разными вариантами разрешений ситуаций. Вдобавок поклонники первой части смогут перенести своего героя из первой части.

Но как же принять участие в розыгрыше пяти копий тактической ролевой игры? Всё просто: ключи для Steam будут появляться на экране во время просмотра завтрашнего выпуска видеоновостей — ролик появится примерно в обед.