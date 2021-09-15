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Вышло второе крупное обновление PS5

Вышло второе крупное обновление PS5
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Sony выпустила второе крупное обновление PlayStation 5 — оно весит 913 мегабайт. Традиционно производитель готовит два крупных обновления своих консолей в год — весной и осенью.

Прошивка добавила больше возможностей кастомизации различных меню системы, игры с версиями для PS4 и PS5 теперь отделены разными иконками для упрощения навигации, игровой центр стал менее нагруженным, появилась поддержка 3D-звука на телевизорах и разблокирован M2-слот для SSD.

Вдобавок теперь дистанционно воспроизводить консоль с мобильного приложения можно через сотовую связь, а не только через Wi-Fi.

Также добавили возможность убрать иконку скриншота во время съёмок

Также добавили возможность убрать иконку скриншота во время съёмок

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