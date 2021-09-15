Nintendo Switch стала единственной современной консолью с Bluetooth-наушниками

Nintendo выпустила небольшое обновление для Switch, основным нововведением которого стало появление возможности подключать беспроводные наушники по Bluetooth.

Функция работает с ограничениями: микрофон не распознаётся, а при таком выводе звука нельзя подключать больше двух беспроводных геймпадов. Подключать дополнительные контроллеры позволят только при отключении Bluetooth-гарнитуры. Также Nintendo предупреждает о потенциальной задержке звука.

Теперь Switch стала единственной современной консолью с возможностью подключить наушники по Bluetooth — PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One не поддерживают такую функцию.

В понедельник Nintendo снизила цены на Switch в Европе примерно на 5 тысяч рублей, однако в России и США стоимость останется прежней.