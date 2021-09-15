Battlefield 2042 может стать ещё одной жертвой переносов

Battlefield 2042 могут отложить, о чём рассказали сразу несколько инсайдеров. Выход шутера может состояться на несколько недель позже — по данным Тома Хендерсона, сейчас релиз ожидается в конце ноября. Другие источники не исключают и выпуск в 2022 году.
Неопределённость объясняется тем, что EA и DICE сами не успели определиться с новыми сроками.
Информацией только начинают делиться внутри компании. Однако официально о переносе должны сообщить до конца недели.
«Чемпионат» попросил EA прокомментировать слухи, но компания отказалась.
Battlefield 2042 рискует стать ещё одной жертвой переносов: за последний месяц на 2022 год уже успели отложить Grand Theft Auto V для PS5 и Xbox Series, Horizon Forbidden West, Dying Light 2 и Total War: Warhammer 3. И наверняка последуют ещё и другие проекты.
Сейчас Battlefield 2042 должна выйти 22 октября, а до конца сентября ожидается публичное тестирование шутера — официально сроки до сих пор не называли, но в утечках сообщалось о старте 22 сентября.
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