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Deathloop на ПК может тормозить из-за красивых бургеров

Deathloop на ПК может тормозить из-за красивых бургеров
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14 сентября вышла Deathloop, однако игроки на ПК остались недовольны оптимизацией шутера. Даже топовые видеокарты, включая RTX 3090, не смогли полноценно справиться с новинкой. Разработчики отметили, что знают о проблемах и ищут решение.

Пользователь Reddit под ником Never-asked-for-this, возможно, нашёл причину подобных трудностей — детализация еды.

Я нашёл причину плохой оптимизации Deathloop. Посмотрите на эти бургеры. Они самые красивые, которые я когда-либо видел в играх.
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В соцсетях отметили, что Arkane явно старалась при создании моделей — к примеру, разработчики добавили динамическое освещение на майонезе у сэндвича. Вот настоящая любовь к своему делу.

Комьюнити-менеджер Bethesda заявил, что разработчики уже трудятся над исправлением ошибок ПК-версии. Для Arkane это сейчас главный приоритет. Как только появится новая информация, авторы ей сразу поделятся.

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