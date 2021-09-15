Deathloop на ПК может тормозить из-за красивых бургеров

14 сентября вышла Deathloop, однако игроки на ПК остались недовольны оптимизацией шутера. Даже топовые видеокарты, включая RTX 3090, не смогли полноценно справиться с новинкой. Разработчики отметили, что знают о проблемах и ищут решение.

Пользователь Reddit под ником Never-asked-for-this, возможно, нашёл причину подобных трудностей — детализация еды.

Я нашёл причину плохой оптимизации Deathloop. Посмотрите на эти бургеры. Они самые красивые, которые я когда-либо видел в играх.

В соцсетях отметили, что Arkane явно старалась при создании моделей — к примеру, разработчики добавили динамическое освещение на майонезе у сэндвича. Вот настоящая любовь к своему делу.

Комьюнити-менеджер Bethesda заявил, что разработчики уже трудятся над исправлением ошибок ПК-версии. Для Arkane это сейчас главный приоритет. Как только появится новая информация, авторы ей сразу поделятся.

Sony анонсировала гарнитуру гарнитуру 3D Pulse в чёрном цвете. В расцветке «Чёрная полночь» наушники появятся в октябре. Их стоимость должна составить 7999 рублей.