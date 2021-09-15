Основатель «Отвратительных мужиков» Пётр Сальников открыл свою игровую студию

Основатель и ведущий подкаста «Отвратительные мужики» Пётр Сальников объявил о формировании собственной игровой студии — Book Burner Games.

Дебютным проектом команды станет тактическая ролевая игра в собственной вселенной. Она находится в разработке уже полгода. Подробнее о грядущей новинка планируют рассказывать постепенно — в том числе через своеобразные дневники разработчиков.

Надеемся, что это будет настолько же интригующе для вас, как и для нас.

Пётр Сальников один из старейших игровых журналистов и вокалист группы Solar Deity. При этом подкаст «Отвратительные мужики» продолжит выходить с Виктором Зуевым и Андреем Загудаевым, а сам Пётр продолжит работать на проекте в роли продюсера.

Вдобавок Сальников работал над саундтреком свежей Encased — это российская дань уважения Fallout 2 и «Пикнику на обочине».