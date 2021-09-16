Абоненты МТС, Tele2, Yota и «Мегафона» пожаловались на отсутствие доступа к Google Docs

В ночь на 16 августа IT-специалисты обратили внимание на жалобы абонентов сотовых операторов МТС, Tele2, Yota и «Мегафона». У них наблюдаются сбои при попытке загрузить Google Docs. Проверка «Чемпионата» показала, что проблемы с подключением выявляются не у каждого пользователя. О ситуации рассказали ведущие каналов IT и COMP и Эшер II в «Телеграме».
Читатели IT-форума ntc.party предположили несколько причин внезапно возникших сбоев. Чаще всего упоминается политический подтекст. 15 сентября в Google Docs появились списки кандидатов «Умного голосования». В то же время некоторые пользователи рассказали об отсутствии видимых проблем с соединением.
За несколько дней до этого IT-специалисты рассказали, что Роскомнадзор тестирует способы массовой блокировки публичных DNS-сервисов вроде Google. В списке в том числе были ресурсы Cloudflare – американской компании, которая создаёт продукты для различных сфер интернета.
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