Акции Electronic Arts обвалились после переноса Battlefield 2042

Стоимость ценных бумаг Electronic Arts снизилась спустя несколько часов после объявления о переносе даты релиза Battlefield 2042. На момент публикации новости одна акция компании оценивается в $ 137,04, падение составило 5,73%. Результат был зафиксирован на Bloomberg.
Это не первый раз, когда перенос даты выхода крупной игры роняет акции Electronic Arts. В августе 2018 года издатель объявил о смещении релиза Battlefield 5, и тоже на месяц. Однако тогда стоимость ценных бумаг EA обвалилась на 30%, поскольку крупные фонды начали продавать их. Поэтому текущий результат можно назвать несущественным. При этом компания подтвердила, что ожидает объём чистого резерва в $7,4 миллиарда к 31 марта 2022 года.
Дату выхода Battlefield 2042 перенесли с 22 октября на 19 ноября. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. До конца сентября DICE обновит информацию о предварительном тестировании шутера.
- 16 сентября 2021
-
03:20
-
02:18
- 15 сентября 2021
-
23:18
-
19:18
-
19:09
-
18:13
-
16:25
-
16:12
-
16:08
-
14:58
-
13:51
-
13:12
-
12:52
-
12:49
-
12:04
-
11:32
-
11:00
- 14 сентября 2021
-
22:00
-
21:19
-
20:46
-
20:19
-
19:58
-
19:50
-
19:29
-
19:13
-
18:12
-
17:54
-
17:49
-
17:18
-
16:35
-
16:34
-
16:22
-
15:59
-
15:37
-
15:11