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Акции Electronic Arts обвалились после переноса Battlefield 2042

Акции Electronic Arts обвалились после переноса Battlefield 2042
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Стоимость ценных бумаг Electronic Arts снизилась спустя несколько часов после объявления о переносе даты релиза Battlefield 2042. На момент публикации новости одна акция компании оценивается в $ 137,04, падение составило 5,73%. Результат был зафиксирован на Bloomberg.

Это не первый раз, когда перенос даты выхода крупной игры роняет акции Electronic Arts. В августе 2018 года издатель объявил о смещении релиза Battlefield 5, и тоже на месяц. Однако тогда стоимость ценных бумаг EA обвалилась на 30%, поскольку крупные фонды начали продавать их. Поэтому текущий результат можно назвать несущественным. При этом компания подтвердила, что ожидает объём чистого резерва в $7,4 миллиарда к 31 марта 2022 года.

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Дату выхода Battlefield 2042 перенесли с 22 октября на 19 ноября. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. До конца сентября DICE обновит информацию о предварительном тестировании шутера.

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